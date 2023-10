Fast alle Personen sind bereits mit dem Coronavirus in Kontakt gekommen und ihr Immunsystem hat sich entsprechend mit dem Virus auseinandergesetzt. Die aktuellen Virusvarianten verursachen bei Personen ohne Risikofaktoren eher milde Krankheitsverläufe. Besonders gefährdete Personen haben jedoch ein erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf und bei ihnen nimmt der Immunschutz am ehesten ab. Die Impfung verbessert den Schutz vor schwerer Erkrankung und deren Komplikationen für mehrere Monate, schreibt das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Dienstag in einer Mitteilung.

Für die Zielgruppe der Menschen über 65 Jahre und mit Vorerkrankungen lanciert das BAG deshalb eine zielgerichtete, nationale Kampagne «Gegen Grippe und Covid-19 impfen», die vom 30. Oktober bis 19. November 2023 in verschiedenen Magazinen, auf Screens sowie Online im Umfeld von Gesundheitsthemen sichtbar sein wird.

Das BAG unterstützt interessierte Praxen, Spitäler, Unternehmen, Schulen sowie Kantone und Gemeinden mit Kommunikationsmaterial, welches unter schutzvordergrippe.ch und bag-coronavirus.ch/downloads direkt zum Download zur Verfügung steht.

Verantwortliche Auftraggeberin: Bundesamt für Gesundheit (BAG); verantwortliche Agentur: Jung von Matt Limmat. (pd/cbe)