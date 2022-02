Numéro10 hat den nationalen Pitch der Groupe Mutuel für sich entscheiden können. Als Ergebnis eines Pitches, an dem mehrere Agenturen teilnahmen, hat Groupe Mutuel die Agentur Numéro10 für die Entwicklung ihrer zukünftigen nationalen Kampagnen auserwählt, schreibt die Agentur in einer Mitteilung. Als ersten Schritt vertraut der globale Versicherer der zweisprachigen Agentur die Konzeption und Umsetzung seiner nächsten nationalen Imagekampagne an. Diese Kampagne wird im Laufe des Frühlings an den Start gehen. (pd/wid)