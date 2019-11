Sir Mary: Neuartige Schrift für das faltbare Handy

Das Galaxy Fold 5G ist das erste auffaltbare Smartphone von Samsung. Zur Einführung des revolutionären Gerätes hat Sir Mary eine Schrift entwickelt, die genau so aufgefaltet ist, wie das Handy selbst. Der Effekt ist ein Blickfang, mit dem Sir Mary und Samsung im anvisierten Fashion- und Lifestyle-Umfeld für Gesprächsstoff sorgen wollen: «Unter anderem mit einer Influencer-Kampagne, wie man sie hierzulande noch nie gesehen» habe, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.



Im Oktober posteten rund 40 bekannte Fashion-Influencer am selben Tag Bilder von sich: Alle trugen ein T-Shirt, auf dem ihr Vorname in der aufgefalteten Schrift geschrieben steht. Worum es ging, blieb rätselhaft: Neben den Bildern erschien lediglich #WhatTheFold und der Link dwyc.ch, der zu einem Online-Shop führt. Dort gab es nichts ausser drei T-Shirt-Unikate zu kaufen, die in der aufgefalteten Typografie mit No3, No2 und No1 beschriftet und laut Sir Mary «horrend teuer» waren: 300, 500 und 700 Franken. Der Begleittext wies darauf hin, dass die T-Shirts der Schlüssel dazu sind, zu den ersten drei Menschen zu gehören, die die Revolution in der Schweiz anführen.



Innert Minuten seien die T-Shirts ausverkauft gewesen. Anstelle einer Kaufbestätigung erhielten die Käufer jedoch eine Einladung nach Zürich. In einem Filmstudio wurden die drei vom Londoner Fashion-Regisseur Boldizsár Cr und seiner Crew empfangen. Ein exklusives Unboxing begann: Beim Auspacken entdecken die drei nicht nur ihr T-Shirt, sondern mit je einem Galaxy Fold 5G.









Die Aktion erreichte laut Sir Mary über 700’000 Personen, erzielte über 1.6 Millionen Impressions und generierte über 100'000 organische Interaktionen. Zeitgleich kamen die neuen Samsung Galaxy Fold 5G in den Verkauf und waren innerhalb eines Tages in der Schweiz ausverkauft. Sir Mary begleitet die Lancierung aktuell zusätzlich mit Plakaten.

Verantwortlich bei Samsung: Fabrizio Camardella (IM Director), Toni Koller (Head of Marketing), Fabian Fehr (Head of Marcom), Allan Havermann (Marketing Manager Mobile); verantwortlich bei Sir Mary: Florian Beck, Andi Portmann, Pascal Baumann, Constantin Camesasca, Thomas Berger, Tobias Röben, Delia Guerriero, Tina Mons, Jennifer Meier, Nicolas Hostettler, Jeannine Buscher, Ana Brankovic, Iva Bozovic, Katharina Günther, Daniel Zuberbühler; Produktion: Thomas Hirter (Typografie), Boldizsár Cr (Film), Marko Strihic und Mitch Bekk (Editing), Vinzent Britz (Motion Design), Tina Aich (Produktion), Christian Guggenbühl und Flurin Müller (Packaging Design), Leander Camesasca (Musik), Egnatia (Shirtproduktion); Media: Starcom: Burçak Meitanis (Account Director), Jessica-Jean-Richard (Account Manager), Iona Jefferies (Digital Account Manager), Yasmin Mattka (Digital Account Manager), Influencerhandling: Kingfluencers. (pd/eh)