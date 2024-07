House of Communication: Neuauflage einer BMW-Töff-Legende in Szene gesetzt

Publiziert am 31.07.2024

1980 brachte BMW Motorrad das Modell R 80 G/S auf den Markt, die erste Enduromaschine mit Mehrzylindermotor und das damals leistungsstärkste, aber auch schwerste Gelände- und Sportbike.

44 Jahre später lebt der Spirit der BMW R 80 G/S im Sondermodell BMW R 1250 GS Adventure «Legendary Edition» neu auf. Zusammen mit dem Motorrad-Designstudio Rubberdust entwickelte BMW Motorrad Schweiz ein individuelles Design, das charakteristische Elemente der R 80 G/S aufnimmt und mit der zeitgenössischen Eleganz des aktuellen Nachfolgermodells verbindet.

Dass die BMW R 1250 GS Adventure «Legendary Edition» den Geist ihrer Vorgängerin in sich trägt, habe das BMW Motorrad Team von Serviceplan Suisse zu einem Sujet inspiriert, das die beiden Modelle mit Double Exposure verbindet, heisst es in einer Medienmitteilung von House of Communication Zurich.

Das aufmerksamkeitsstarke, in der Schweiz lokal geshootete Key-Visual kommt ab sofort in einer Social-Media-Kampagne als Still und leicht animiert zum Einsatz. (pd/nil)