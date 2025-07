KSP: Neue Elf für die Stadt Zürich

Publiziert am 09.07.2025

Die Stadt Zürich und KSP haben ihre seit zwei Jahren laufende Employer-Branding-Kampagne um elf neue Motive erweitert, teilt die Agentur mit. Der Zürcher Künstler Yehteh illustrierte die prototypischen Team-Mitglieder, die unterschiedliche Tätigkeitsbereiche der Stadtverwaltung repräsentieren.

Die neuen Motive greifen das Teamgedanken-Konzept auf und stellen eine Verbindung zwischen Sport und Stadtverwaltung her. Wie bei der UEFA Women's Euro 2025 betont die Kampagne, dass es sowohl auf jede einzelne Person als auch auf das Miteinander ankommt. Die Stadt Zürich positioniert sich damit als Arbeitgeberin, bei der die besten Teams mehr sind als die Summe ihrer Einzelteile.







Die Kampagne wird über verschiedene Kanäle ausgespielt: als analoge und digitale Aussenwerbung, auf Tramhängern, in digitalen Bannern sowie in sozialen Medien und internen Kommunikationskanälen. Die elf Motive werden je nach Werbemittel einzeln oder in verschiedenen Kombinationen eingesetzt. Die ursprüngliche Kampagne läuft bereits seit zwei Jahren und wird kontinuierlich mit neuen Motiven und Impulsen weiterentwickelt. (pd/spo)