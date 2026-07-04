Wirz: Neue Folge für Wichtel Finn

Publiziert am 04.07.2026

2017 spielte Wichtel Finn erstmals die Hauptrolle in der Weihnachtskampagne der Migros. Danach war er fünf Jahre weg. Seit 2023 ist das kleine Fabelwesen, das in der Filiale lebt, fester Bestandteil des Festtagsmarketings der Detailhändlerin. Letztes Jahr zeigte der Spot, wie Finn Vater wird und seinem Nachwuchs die von seinem eigenen Vater geerbten Traditionen weitergibt.

Damit war die Finn-Serie noch nicht auserzählt. Der kleine Wichtel wird diese Festtagssaison auch begleiten, wie die Schweiz am Wochenende berichtet. In einem Interview sagt Livio Dainese, Co-Chef der Agentur Wirz, die die Finn-Kampagnen verantwortet, dass sich auch die Technik hinter Finn mit den Jahren entwickelt habe. «Wir animieren mittlerweile den Migros-Weihnachtswichtel Finn auch mit KI», erklärt er.

Die Agentur arbeite aktuell auch an einer neuen Kampagne für Schweiz Tourismus, gibt Dainese preis. Ob Roger Federer wieder die Hauptrolle übernimmt, wollte der Agentur-Co-Chef nicht verraten. (spo)