Zehn Jahre nach der Neuausrichtung der Marke des Babynahrungsherstellers Bimbosan wurde das Markenprofil erneut geschärft und Erdmannpeisker mit einer Awareness- und Trial-Kampagne beauftragt, welche den Vorsprung von Bimbosan als authentischer, frischer Brand weiter ausbauen soll.

Sobald das Baby auf der Welt ist, tauchen tausende von Fragen auf und man will auf keinen Fall etwas falsch machen, heisst es in der Mitteilung. Das Informationsbedürfnis der Eltern sei riesig und man informiere sich gründlich über Produkte und Unternehmen. Das flüchtige Informationsverhalten in Online Kanälen steht dazu im krassen Gegensatz.







Die von Erdmannpeisker entwickelte neue Onlinekampagne für Bimbosan setzt genau hier an. Durch kurzweilige und unterhaltsame Informationshäppchen werden zahlreiche überzeugende Gründe für die Wahl von Bimbosan präsentiert. Die charakteristische Illustrationswelt, die vor zehn Jahren geschaffen wurde, verleiht Bimbosan eine unverwechselbare und eigenständige Identität. Erdmannpeisker hat diese Welt liebevoll zum Leben erweckt und sie mit emotionalen Szenen aus dem Alltag mit Babys kombiniert.

Die Awareness-Kampagne ist ab September on Air und sorgt mit vielen unterschiedlichen Motiven für Abwechslung.

Verantwortlich bei Hochdorf Swiss Nutrition Ltd: Désirée Metzler (Head of Marketing Bimbosan), Jasmin Adam (Brand & Communication Manager Bimbosan); verantwortlich bei Erdmannpeisker: Gabriel Peisker (Creative Director), Selina Helbling (Beratung), Christina Weisser (Art Direction), Felix Reidenbach (Illustration), Laura Fässler (Motion Design und Online Werbemittel), Audioflair (Sounddesign), Ads&Figures (Mediaplanung). (pd/wid)