Anken Marketing Communication: Neue Lead-Kampagne für «Isoprinosine»

«Isoprinosine» ist rezeptpflichtig und zugelassen zur Behandlung von akuten Atemwegserkrankungen und von HPV-Infektionen. Ewopharma AG, mit Hauptsitz in Schaffhausen, ist eine pharmazeutische Marketing-Organisation, und fokussiert seine Aktivitäten in Zentral-Osteuropa sowie der Schweiz, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die «einzigartige duale Wirkung» werde mit dem Victory-Zeichen der jeweiligen Anwendergruppe dargestellt. Die beiden Farben orange und gelb bilden den Bezug zur «sanft überarbeiteten» Packung, was zu einem «unverkennbaren» Markenzeichen der Kampagne werde und den Wiedererkennungseffekt noch verstärke.





Für die Lead-Kampagne wurden Anzeigen, Ärztefolder, Aufklärungsbroschüren für Patienten und Messestände in Englisch aufbereitet. Das detailliert ausgearbeitete Brand Book dient laut Mitteilung allen Ländern als Grundlage zur Sprachadaption der Kommunikationsmittel. (pd/lol)