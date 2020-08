Inhalt und Form: Neue Leadagentur für Aldi Suisse

Die Zürcher Agentur ist die neue Leadagentur von Aldi Suisse und für die neue Imagekampagne sowie den neuen Markenauftritt des Retailers verantwortlich. Dies schreibt die Agentur in einer Mitteilung am Montagmorgen.

Aldi Suisse sei längst nicht mehr nur der günstige Discounter. Man erhalte beim Retailer nicht nur mehr fürs Geld, sondern auch mehr Qualität, mehr Frische, mehr Regionalität und mehr Transparenz. Diese Mehrwerte würden die Grundlage der kommunikativen Neupositionierung bilden, die Aldi Suisse zusammen mit seiner neuen Leadagentur erarbeitet habe, heisst es weiter.

Mit der neuen Markenbotschaft «Mehr fürs Leben» sollen die Mehrwerte nachhaltig im Verständnis der Konsumentinnen und Konsumenten verankert werden um Aldi Suisse als den sympathischen Retailer zu verstehen, bei dem man immer von einem «Mehr» profitiere.

Doch was genau heisst «Mehr fürs Leben»? Diese Frage beantworte die neue Imagekampagne, die von Inhalt und Form entwickelt und umgesetzt wurde und in Form von TV- und Online-Spots, Display-Ads, Inseraten, Plakaten sowie Social-Media-Ads zum Einsatz kommt. Dabei ist eine vollumfängliche Kommunikationskampagne entstanden, die Kundinnen und Kunden in ihrem Kaufentscheid bestätigen und Neukunden dazu bewegen soll, sich selber von den Mehrwerten zu überzeugen.

Parallel zur Umsetzung der Imagekampagne wurde zudem der gesamte Markenauftritt passend zur Neupositionierung redesigned und neukonzipiert. Vom Prospekt, den Einkaufstaschen, dem POS, der LKW-Beschriftung, bis hin zum Employer Branding sowie der Online- und Social-Media-Präsenz, bekommt alles einen neuen Look. Ein neues, einprägsames Audiologo sowie ein eigenständiger Coporate Sound runden den neuen Auftritt ab.

Ein vollumfängliches Gesamtpaket, mit wirkungsstarkem TV-Spot, das neben mehr Aufmerksamkeit zu generieren, vor allem auch für mehr Freude sorgen soll.

Verantwortlich bei Aldi Suisse: David Biernath (Director Customer Interaction), Stefanie Hänni (Manager Customer Interaction), Michèle Bürgi (Projektleiterin Customer Interaction); verantwortlich bei Inhalt und Form: Dominik Stibal (CEO), Karin Estermann (Executive Creative Director), David Hugentobler (CD Text), Martin Arnold (Text/Konzept), Paul Labun, Hekuran Abdyli (Art Director), Caroline Minar (Grafik), Manuela Marty (Beratung), Melanie Möckli (Projektleitung), Photos & (D)OHH: Markus Mueller Produktion: Visualeyes Animationen: Chemicalbox; Filmproduktion: Solid & Hallerfilm AG / Regie: Manuel Flurin Hendry / Kamera: Stephan Fallucchi / Ausstattung: Reto Trösch / Styling: Patrizia Jaeger / VFX & Grade: Unsere Farben / Musik: Fabian Sturzenegger / Tonstudio: Jingle Jungle / Audiologo: Wesound (pd/wid)