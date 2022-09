Farner Consulting: Neue Partner aus den eigenen Reihen

Diesen Januar hat Farner ihre schweiz- und europaweite Wachstumsambition vorgestellt, wie es in einer Mitteilung heisst: «Das umfassende Angebot aus Public Affairs, Corporate Communications, Marketing Communications, Branding, Change sowie Commtech wird inhaltlich wie regional ausgebaut und komplementiert.»



Mit Christoph Emch (Unit Lead Digital), Toby Felder (Unit Lead Brand Communication), Irena Grunder (Unit Lead Bern und Public Sector), Tanja Passow (Unit Lead Change), Kurt Rossi (Unit Lead Technology & Industry) und Evelyn Ruckstuhl (Unit Co-Lead Finance & Healthcare) unterstreiche Farner laut eigenen Angaben als «kompletteste Agentur der Schweiz ihre Ambitionen auch im Partnerkreis».



Die neuen Partnerinnen und Partner gehören zum langjährigen Führungsteam und verantworten die operative Leitung ihrer Units. «Es freut uns sehr, den Partnerkreis aus den eigenen Reihen erweitern zu können. Evelyn, Irena, Tanja, Christoph, Kurt und Toby sind seit Jahren zentrale Treiber der Erfolgsgeschichte und wichtige Stützen von Farner», lässt sich Pablo Koerfer, Co-CEO von Farner Consulting Schweiz, in der Mitteilung zitieren. Die sechs neuen Mitglieder erweitern den Kreis der bestehenden Partnerinnen und Partner: Regula Bührer, Nina Krucker, Karin Ryser, Roman Geiser, Michel Grunder, Markus Gut, Daniel Heller, Daniel Jörg, Pablo Koerfer, Urs Knapp, David Schärer, Philipp Skrabal und Martin Zahner.



«Mit den neuen Mitgliedern wird unser Partnerkreis jünger, interdisziplinärer und rückt noch stärker an die Bedürfnisse des Marktes. Wir freuen uns, gemeinsam mit ihnen die strategischen Weichen für die Zukunft zu stellen», wird Michel Grunder, Co-CEO von Farner, zitiert. (pd/tim)