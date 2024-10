Publiziert am 28.10.2024

Die Kampagne knüpft an die vor zwei Jahren eingeführte Markenpositionierung «Dream Big. Do Big.» an und soll die Partnerschaft mit dem Schweizer Skiverband Swiss-Ski stärker in den Fokus rücken.

Die Kampagne zeigt die drei Wintersportler in ruhigen Momenten beim Träumen. Die Athleten sind ab dem 4. November 2024 auf Plakaten in 51 Schweizer Skigebieten zu sehen. Zusätzlich werden im Schweizer Fernsehen SRF während der Schneesport-Übertragungen Werbeeinblendungen mit Gut-Behrami und Odermatt ausgestrahlt.









Sunrise ist seit 2022 Hauptsponsor von Swiss-Ski. Mit der Kampagne will das Unternehmen seine Markenpositionierung durch die Erfolge und Ambitionen der Schweizer Wintersportstars emotional verstärken. (pd/nil)