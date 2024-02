Mit dem Launch der neuen effie.ch-Webseite, welche der LSA in den letzten Monaten gemeinsam mit Jung von Matt Tech umgesetzt hat, fällt auch der Startschuss zum Effie-Jahr 2024. In zwölf Kategorien, welche angepasst wurden und nun auf die relevanten Kommunikationsdisziplinen und -Herausforderungen fokussieren, können ab dem 11. März Cases eingegeben werden, heisst es in einer Mitteilung.

Bevor der Call for Entries startet, lädt der LSA alle Interessierten am Dienstag, 20. Februar 2024, zum Online-Workshop «How to Effie» ein. Dennis Hoffman, Managing Strategy Director bei Jung von Matt Limmat, erläutert, was zu einer erfolgreichen Einreichung gehört und worauf es ankommt. Am Dienstag, 5. März 2024, werden Michael Selz, Managing Partner Insights & Strategy, und Michel Bächtiger, Senior Communication Consultant bei OMD Schweiz, den Online-Workshop «Effie Einreichungen für Mediaagenturen» durchführen.



Eckdaten Effie Awards Switzerland 2024



11. März 24 Call for entries

31. Mai 24 Deadline Einreichungen

27. Juni 24 Jury Runde

3. September 24 Jury Runde

6. November 24 Effie-Kongress + Award-Verleihung





Von der American Marketing Association gegründet, wird der Effie aktuell in über 40 Ländern vergeben. Er ist der einzige Award, der die Wirksamkeit von Marketing-Kommunikation auszeichnet.

In der Schweiz finden die Effie Awards Switzerland seit 1985 statt. Weil auch die Effektivität und Effizienz einer Kampagne bewertet werden, unterscheidet er sich klar von anderen Werbe-Awards, die meist nur die Kreativität auszeichnen. Die «Effizienz» misst den Kosten-Nutzen-Faktor, die «Effektivität» den Erfolg einer Kampagne in Relation zu den definierten Zielen. (pd/wid)