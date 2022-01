Heimat Zürich: Neuer Auftritt für den Einfränkler

In einem weiteren Flight ihrer Anlagekampagne erinnert die Bank Cler einmal mehr daran, wie man sich auch mit kleinem Startkapital langfristig die Chance auf eine attraktive Rendite sichern kann. Ihre Anlagelösung bietet schliesslich eine professionell gemanagte Vermögensverwaltung schon ab 1 Franken Anlagevermögen.

Konsequenterweise ist also auch diesmal wieder der gute alte Schweizer Einfränkler der Star. Als «Glücksgeld», «Sackgeld», «Trinkgeld» und in vielen weiteren «Rollen» inszeniert, unterstreicht er dabei immer die Botschaft: «Jedes Geld ist eine Chance.» – und zwar als Onlinefilm, in Story-Ads und als DOOH-Sujet. Wie schon im ersten Flight rücken ausserdem mehrere OOH-Sujets den Einfränkler in den Mittelpunkt, wie die Agentur Heimat Zürich schreibt.

Verantwortlich bei der Bank Cler: Gregor Eicher, Barbara Gürtler; verantwortliche Kreativagentur: Heimat Zürich; Mediaagentur: PHD; Filmproduktion: Chocolate Films; Regie: Gregor Brändli; Fotografie: Oliver Nanzig. (pd/cbe)