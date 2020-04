Zelebrand International: Neuer Kreativ- und Business-Inkubator

Neue Zeiten erfordern neue Konstellationen und Lösungen. Der ehemalige Head of Brand Creation von IWC und international mit über 190 Awards ausgezeichnete Creative Director Ralf Kostgeld sowie Petar Dakovic, der ehemalige CEO von Detail und Managing Director von Saatchi & Saatchi Zürich, stellen sich mit Zelebrand International für die neuen Anforderungen von heute und morgen auf.

«Covid-19 beschleunigt die digitale Transformation der meisten Unternehmen. Die Customer Experience – insbesondere digital – sollte nun vielerorts möglichst rasch mit Relevanz und individueller Erlebbarkeit gestaltet und emotional inszeniert werden. Eine grosse Chance, die Essenz der Marken neu zu zelebrieren. Wir können dabei helfen», wird Kostgeld in einer Mitteilung zitiert.

Zelebrand mit Sitz in Zürich, hat sich entsprechend aufgestellt. Man legt grossen Wert auf Agilität: «Wir möchten unsere internationale Expertise so einfliessen lassen, dass jeder Kunde davon profitieren kann», so Dakovic. «Ob für ein Start-up, KMU oder Grossunternehmen, wir stellen für jede Anforderung das richtige Team zusammen. Dazu können wir bei Bedarf jederzeit auch auf unsere externen Partner und Spezialisten aus dem In- und Ausland zugreifen. Schlank und effektiv. Was wirklich zählt ist, dass jeder Arbeitsschritt von Anfang an sitzt und perfekt orchestriert ist. Damit wir mehr ROI für unsere Auftraggeber erreichen – bei garantiert weniger Overhead.»

Game Changer im Kundenportfolio

Zelebrand habe seine Tätigkeiten bereits 2019 aufgenommen und für diverse Auftraggeber «erfolgreiche Projekte umgesetzt». Ganz neu auf der Kundenliste steht das weltweit tätige Start-up SmartFrame aus London. Kostgeld: «Diese Firma ist ein Game Changer und wird die weltweit digitalen Bildstandards sowie die Wahrnehmung von Bildern im Generellen, inklusive Image Security, neu definieren. Wir freuen uns sehr über diese Zusammenarbeit.»

Zelebrand zeichnet dabei verantwortlich für die Positionierung sowie den in Phasen stattfindenden globalen Marken-Rollout. SmartFrame-CEO Robert Sewell: «Es ist nicht nur die zweifellos beeindruckende Expertise. Wir fühlen uns von Zelebrand vor allem verstanden. Mit Weitsichtigkeit und Agilität wird Komplexes vereinfacht und in bestmöglicher Qualität umgesetzt.» Zelebrand agiere zudem auch als offizieller SmartFrame-Partner, sowohl in der Schweiz als auch international.

Mit Spiros Margaris sei «der weltweite Nr. 1 Influencer in Fintech, AI und Blockchain» im Advisory Board mit dabei. Der Venture Capitalist und Futurist wurde als bisher weltweit einziger von Onalytica mit der «Triple Crown» ausgezeichnet. Dazu Ralf Kostgeld: «Wir sind stolz darauf, dass Spiros sein profundes Wissen und seine Insights bezüglich zukünftiger technologischer Entwicklungen und neuer Business-Optimierungen vollumfänglich in Zelebrand International einbringt. Ein Mehrwert, den wir gerne an unsere Kunden weitergeben.»

Des Weiteren sind Dakovic und Kostgeld im Advisory Board von Q Ltd., der «am schnellsten wachsenden Software-Agentur Europas» (laut Deloitte Technology Fast 500 in EMEA). «Von UX, über Web Development bis hin zu Enterprise Solutions: Dank unserer einzigartigen Partnerschaft mit Q haben wir direkten Zugang zu über 100 Top-Developern und UX-Designern und sind in der Lage, sowohl qualitativ als auch ökonomisch sämtliche Anforderungen zu erfüllen und einzigartige Lösungen anbieten zu können», lässt sich Dakovic zitieren. Filip Ljubic, CEO und Founder von Q, ergänzt: «Die Kreativkompetenz von Zelebrand International in unserem Advisory Board zu wissen ist von grossem Wert für Q. Nicht nur in der Schweiz, sondern auch international. Ein «perfect match», von welchem auch unsere Kunden profitieren. Es sind solche Synergien, die in der heutigen Zeit gefragt sind und wahren Wert schaffen können.»

Creative Legal Intelligence

Ein weiterer zentraler Partner mit Schweizer Wurzeln ist Brandit, einer der international führenden Dienstleister im Online Brand Protection und Domain Services Bereich, ein Thema von täglich steigender Relevanz. Dakovic: «Letztlich geht es darum von Anfang an das Big Brand Impacting Picture zu verstehen. Je mehr Brücken und weniger Gräben, desto effizienter die Workflows und erfolgreicher unsere Kunden. Deshalb integrieren wir den Legal-Bereich bereits von Anfang an in unsere Prozesse.» Dazu ADC-Mitglied Ralf Kostgeld ergänzend: «Mit der Methodologie CLI (Creative Legal Intelligence) haben wir auch hier Kreativität in neue Bereiche einfliessen lassen. Passend zu unseren drei Säulen: Kreativität, Technologie und Legal.» (pd/cbe)