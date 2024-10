Neoviso: Neuer Look für jüngere Zielgruppe

Publiziert am 10.10.2024

Diwisa strebt für seine Marke Trojka eine klare Positionierung auf Social Media an. Dabei wird der Spirituosenhersteller aus Willisau von der Agentur Neoviso aus Kriens unterstützt. Trojka steht gemäss Eigenbeschrieb «für einfache, schmackhafte Longdrinks» und ist eine der bekanntesten Schweizer Spirituosenmarken. Sie wird von der Diwisa entwickelt, produziert und vertrieben.

Bei der Neuausrichtung von Trojka auf Social Media gehe es darum, «sich neu und innovativ in einer jüngeren Zielgruppe zu positionieren», schreibt Neoviso in einer Medienmitteilung. Dazu hat die Agentur eine umfassende Social Media Strategie erarbeitet, um im organischen Social Media die Generation Z (18 bis 25 Jahre) sowie die junge Generation Y (25 bis 34 Jahre) in der Schweiz, sowie international unter anderem in Belgien, Österreich, Holland und Deutschland anzusprechen.

Die neu entwickelte Strategie umfasste einerseits die Entwicklung einer neuen Bildsprache, die nahtlos mit der neuen Corporate Identity und dem Corporate Design von Trojka harmoniert. Dabei wurde Neoviso von Windesign und FS Parker unterstützt. Eine zielgruppengerechte strategische Planung inklusive gezielter Kanalstrategie soll für die gewünschte Resonanz in der Zielgruppe sorgen.

Als kreativer Output hat Neoviso in einer ersten Produktionsphase Bewegtbilder, Creative Visuals und zeitgerechte Social Content-Formate realisiert. Diese Assets werden fortlaufend auf den Social-Media-Kanälen der Marke Trojka publiziert. (pd/nil)