Branders: Neuer Look für Sprünglis Osterkampagne

Seit über 185 Jahren ist die Confiserie Sprüngli für ihre Osterklassiker bekannt. Getreu der Leitidee «Wo Ostern zuhause ist» hat Branders einen neuen Look für die diesjährige Osterkampagne konzipiert: Die Bildwelt wird aus den Verkaufsgeschäften des Haut Chocolatiers in ein klassisch europäisches Wohnzimmer getragen. Genau wie bei den österlichen Kreationen der Confiserie Sprüngli vermittelt auch die wohnliche Atmosphäre Tradition mit einem Hauch an Eleganz, Frische und Modernität, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Ostersujets werden überall dort eingesetzt, wo die Osterkreationen präsentiert werden – von der Sprüngli-Webseite bis hin zu den gedruckten Broschüren in den Verkaufsgeschäften, von digitalen Anzeigen bis zu den sozialen Kanälen des Haut Chocolatiers.

