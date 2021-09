Thjnk Zürich: Neuer Markenauftritt für Edelweiss

Manchmal muss man erst weggehen, um zu schätzen, was man zuhause hat. Vielleicht ist das einer der Gründe, warum das Reisen bei den Schweizerinnen und Schweizern so beliebt ist. Wer verreist, lässt stets etwas Bekanntes zurück, um etwas Neues kennenzulernen – ein neues Land, eine neue Sprache, eine neue Kultur.

Aus diesem Insight hat Thjnk Zürich den neuen Markenauftritt für Edelweiss entwickelt, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt. In einer Zeit, in der das Fernweh der Menschen aufgrund der grossen individuellen Einschränkungen stark zugenommen habe, rege die neue Mechanik «Leave. Love.» zum Träumen an.

«Edelweiss verfolgt seit ein paar Jahren konsequent einen Premium-Leisure-Ansatz», wird Yves Rückert, Head of Brand Management and Marketing Communications bei Edelweiss, in der Mitteilung zitiert. «Mit uns entdecken die Gäste die schönsten Seiten der Welt, die Grandezza-Bilder unterstreichen dieses Versprechen eindrücklich».

Die neue Kampagne ist in zehn verschiedenen Werbeformaten zu sehen, von den Werbeflächen am Flughafen Zürich über Print und Social-Media-Kanälen bis zum Werbeblock im Fernsehen und in den Open-Air-Kinos.

Verantwortlich bei Edelweiss: Bernd Bauer (Chief Executive Officer), Patrick Heymann (Chief Commercial Offcer), Yves Rückert (Head of Brand Management and Marketing Communications), Monika Blaser (Marketing Communications); verantwortlich bei Thjnk Zürich: Alexander Jaggy, Pablo Schencke (GF Kreation), Tom Zürcher (Text), Michael Rottmann (Art Direction), Gianluca Spezzacatena (Polygrafe), Andrea Bison (GF Beratung), Marie Vuilleumier, Angela Cristofari (Beratung), Gordon Nemitz (GF Strategie); externe Partner: Plan B (Filmproduktion), n c ag (Bildbearbeitung). (pd/cbe)