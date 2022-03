In Flagranti: Neuer Senior Consultant angestellt

Dominic Eichenberger wird Senior Consultant bei In Flagranti Communication, heisst es in einer Mitteilung. Eichenberger bezeichnet sich laut der Agentur selbst als «Perspektivenöffner». Ein Macher und Denker an der Schnittstelle zwischen Idee, Marke und Kommunikation, der seine Energie für und mit Menschen einsetzt, um nachhaltige Lösungen zu erschaffen. Dazu greife er auf über 20 Jahre Berufserfahrung in der Marken- und Kommunikationsbranche zurück, so In Flagranti weiter.

Unter anderem in leitender Funktion bei Stämpfli und zuletzt als GL-Mitglied bei Bern Welcome.