Publiziert am 01.10.2025

Nach fast zehn Jahren mit dem Slogan «Chli stinke muess es» tritt nun erstmals ein Stinktier namens Stevie als Hauptfigur auf. Das animierte Tier reist in der Geschichte von Kanada in die Schweiz, dem geschmolzenen Käse nach, schreibt die verantwortliche Agentur TBWA\Zürich.

Die Kampagne wurde von Coop zusammen mit TBWA\Zürich und Stories AG entwickelt und produziert. Der Werbespot wird in zwei Versionen mit 45 und 15 Sekunden Länge im Fernsehen ausgestrahlt. Online kommen zusätzliche Animationen der Figur zum Einsatz.

Die Kampagne umfasst weitere Kanäle wie Aussenwerbung, Print, Verkaufsstellen. In Arosa wird ein grossflächiges Plakat geschaltet. Zudem bringt Coop eine Tragetasche mit dem Stinktier-Motiv in die Läden. (pd/spo)