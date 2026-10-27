Webrepublic: Tom Hanan sitzt neu im gfm-Vorstand

Publiziert am 27.10.2026

Tom Hanan, Mitgründer von Webrepublic, gehört neu dem Vorstand der Schweizerischen Gesellschaft für Marketing (GFM) an. Gewählt wurde er am 27. Oktober, wie Webrepublic mitteilt.

«Für die Wahl in den gfm-Vorstand war Tom Hanans jahrelange Erfahrung in den Bereichen Marketing, Strategie und Technologie ausschlaggebend», lässt sich gfm-Geschäftsführer Jean-Marc Grand in der Mitteilung zitieren. Dazu komme die Projekterfahrung von Webrepublic mit Schweizer und internationalen Kunden.

Hanan will im Gremium nach eigenen Angaben nicht nur Erfolgsgeschichten teilen, sondern auch Trends und Entwicklungen kritisch beleuchten. «Die gfm ist ein hochkarätiges Sounding Board und unterstützt meine Mission, in einem immer komplexer werdenden Markt die besten Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln», lässt er sich zitieren. Auch hinsichtlich des Fokusthemas 2027 bringe Hanan wertvolle Perspektiven, heisst es. «Only Human?!» behandele die Frage, welche Rolle Urteilsvermögen, Vertrauen und menschliche Kreativität spielen, wenn Algorithmen und KI-generierte Inhalte das Marketing prägen.

Hanan gründete Webrepublic 2009 mit Tobias Zehnder. Zuvor gehörte er zu den ersten Mitarbeitenden von Google in der Schweiz und war dort im Verkauf tätig. Seit September 2024 führt Zehnder als Managing Director das operative Geschäft, Hanan konzentriert sich als CEO auf die Strategie (persoenlich.com berichtete). (pd/nil)