Viva: Neues Leitungsteam übernimmt die Agentur

Publiziert am 13.08.2024

Am 1. Juli 2024 hat Georg Gasser die operative Leitung der Viva AG für Kommunikation an eine neu geformte Geschäftsleitung übertragen, um sich als Gründer und Inhaber des Unternehmens fortan auf seine strategische Rolle als Verwaltungsratspräsident zu konzentrieren. Der Generationenwechsel sei das Ergebnis eines längeren und umsichtigen internen Prozesses, der vor knapp drei Jahren seinen Anfang nahm, heisst es in der Mitteilung.

«Mein oberstes Ziel war und ist es, für unsere Kunden, Mitarbeitenden und Geschäftspartner Stabilität, Kontinuität und frischen Wind zu gewährleisten», wird Georg Gasser zitiert. «Ich bin überzeugt, dass uns dies mit der neuen Aufgabenteilung innerhalb der verjüngten und gut ausgebildeten Geschäftsleitung sowie der Co-Agenturleitung gut gelungen ist.» Das Viva-Team sei breit abgestützt und weiterhin topmotiviert, jene Qualität und Verlässlichkeit zu bieten, die man den Kunden seit 40 Jahren biete.

Karin Beutler stösst zum Leitungsteam



Das neue Viva-Führungsteam besteht aus vier Personen: Die operative Agenturleitung der Viva liegt jetzt gemeinsam in den Händen von Karin Beutler (Managing Director, Head of Consulting & Publishing) und Mirco Baumann (Managing Director, Head of Operations). Unterstützt werden die beiden von den langjährigen Bereichsleitern Robert Knopf (Head of Design & Production) und Matthias Strebel (Head of Digital & Data), die zu Mitgliedern der erweiterten Geschäftsleitung befördert wurden.

Ganz neu im Viva-Team ist Karin Beutler. Sie hat Anfang August bei der Viva begonnen und bildet das letzte Puzzleteil im verstärkten Viva-Leitungsteam. Beutler ist diplomierte Kommunikationsleiterin mit einem Master im Online-Marketing. Sie bringt 25 Jahre Führungs- und Branchenerfahrung mit. Als Inhaberin und Geschäftsleiterin führte sie 17 Jahre lang ihre eigene Agentur und hat sich entschieden, ihre Expertise und Erfahrung zum gemeinsamen Wohle von Viva und den Auftragsgebern und Geschäftspartnern einzubringen. Zu ihren langjährigen Kunden gehörten unter anderem Tchibo und Loeb. Davor war Beutler in leitenden Funktionen zum Beispiel bei Coop oder der Zürcher Kantonalbank tätig.

Mirco Baumann, der mit Karin Beutler die Co-Agenturleitung von Viva verantwortet, stiess im Januar 2023 als Senior Berater zu Viva. Er kennt die Viva-Kunden, das Team und die Partner bereits. Mirco Baumann verfügt über eine breite Praxiserfahrung vor allem auf Kundenseite. Die Basis bilden Abschlüsse als «Betriebsökonom FH» sowie «Master of Advanced Studies in Communication Management und Leadership» an der ZHAW. Zusammen mit Robert Knopf und Matthias Strebel sowie den weiteren Viva-Mitarbeitenden stellt er jene Stabilität und Kontinuität sicher, die Georg Gasser, neben dem frischen Wind, für die Zukunft der Viva ein persönliches Anliegen ist.

Verstärkung und Verjüngung im Verwaltungsrat



In der gleichen Absicht wurde auch der Verwaltungsrat verstärkt. Seit vier Monaten unterstützt Bianca Gasser als Verwaltungsrätin das Gremium. Neben ihrem Studium in Publizistik- und Kommunikationswissenschaften (Abschluss mit «Master of Corporate Communication» an der Northeastern University Boston, USA) sowie Weiterbildungen in Leadership, Change-Management und New Work blickt sie auf mehrjährige nationale und internationale Berufserfahrung in der Kommunikationsbranche zurück. Bianca Gasser leitet damit die Verjüngung auf Stufe Verwaltungsrat ein. Heute ist sie als Leiterin Human Resources bei Basler & Hofmann engagiert. (pd/wid)