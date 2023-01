Jeff Zürich: Neues LSA-Mitglied und neues Führungsteam

Jeff ist per 1. Januar 2023 neues Mitglied von Leading Swiss Agencies (LSA), dem Verband der führenden Kommunikationsagenturen der Schweiz. «Die Werte des LSA haben wir seit unserer Gründung geteilt und gelebt. Nach über zehn Jahren des Wachstums wollen wir mit dem Beitritt zum LSA eine gestaltende Rolle in der Branche übernehmen. Zudem wollen wir uns verstärkt für die Aus- und Weiterbildung von Nachwuchs und Talenten einsetzen», lässt sich CEO Michael Meyer in der Mitteilung zitieren.

Jeff hat die Wurzeln im digitalen und Live-Marketing-Bereich. In den letzten Jahren sei das Angebot «konsequent erweitert» worden, um Bedürfnisse der Kunden als «kreativer One-Stop-Shop ganzheitlich abdecken» zu können. Dazu würden neben Digital- und Live-Marketing unter anderem Campaigning, Content Creation sowie Service & Experience Design gehören. Zu den langjährigen Kunden gehören beispielsweise Red Bull, Feldschlösschen, Mercedes-Benz, Migros, Ikea, Swisscom, Roche und Swiss Life.

Gründer und langjähriger Managing Partner nicht mehr in GL

Per 1. Januar 2023 wurde laut Mitteilung auch die Geschäftsleitung neu aufgestellt, «um sich den gewandelten Anforderungen strukturell anzupassen». Bislang wurde die inhabergeführte Agentur mit 54 Mitarbeitenden von den vier Managing Partnern Michael Meyer, Linus Eidenbenz, David Barral und David Shilling geführt. Der Agenturgründer Linus Eidenbenz sowie der langjährige Managing Partner David Barral sind im neu aufgestellten Führungsteam nicht mehr dabei. Beide würden sich in Zukunft vollends dem Kerngeschäft widmen.

«Die Anforderungen an unsere Geschäftsleitung sind wachstumsbedingt stetig gestiegen, so dass es immer schwieriger wurde, die Rolle als GL-Mitglied und mein Bedürfnis Projekte weiterhin selbst umzusetzen, unter einen Hut zu bringen. Der konsequente Ausbau unserer Partnerschaft und Führungscrew erlaubt es David Barral und mir, nun unsere Geschäftsleitungsrolle in andere Hände zu geben und uns fortan noch mehr auf die Beratung und Umsetzung komplexer, kreativer Projekte zu fokussieren. Darauf freuen wir uns beide sehr», wird Eidenbenz in der Mitteilung zitiert.

Die sechsköpfige Geschäftsleitung setzt sich neu zusammen aus: Michael Meyer (CEO & Managing Partner), David Shilling (CFO & Managing Partner), Adrian Ryser (Head of HR & Managing Partner), Stefan Huggenberger (Head of Strategy & Innovation, Managing Partner), Kirstin Maclean (Co-COO & Managing Director) sowie Lena Koschek (Co-COO & Managing Director). (pd/tim)