Feinheit: Neues Mitglied von Leading Swiss Agencies

Die Agentur Feinheit ist per 1. Juli 2020 neues Mitglied von Leading Swiss Agencies (LSA), dem Verband der führenden Kommunikationsagenturen der Schweiz.

Die inhaber*innengeführte Agentur Feinheit entwickelt seit 2006 Kommunikationslösungen und digitale Werkzeuge, welche diese Welt verbessern und den Menschen Gutes tun, heisst es in der Mitteilung. Feinheit ergänze ihre Kundschaft mit vielfältiger Expertise und Schwerpunkten in integrierter Kommunikation, IT-Projekten und Strategien zur Digitalisierung.

Feinheit zählt heute 28 Mitarbeitende an den Standorten Zürich und Bern in den Bereichen Kommunikationsberatung, Online Marketing, Web- und Infrastruktur, Human Centered Design, Visuelles Design und Programmierung. Zur wichtigsten Kundschaft zählt die Agentur den WWF, Biotta, Unia, Lehrmittelverlag Zürich, SP, Greenpeace, Zürich Film Festival, ETH Zürich School for Continuing Education, Schweizerisches Rotes Kreuz oder Sucht Schweiz. (pd/wid)