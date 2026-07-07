LoF* Zürich: Neuhausen positioniert sich als «urban»

Publiziert am 07.07.2026

Die Kampagne umfasst vier Sujets, die laut Mitteilung Alltagsszenen aus den Bereichen Freizeit, Mobilität, Arbeit und Begegnung zeigen. Die Aufnahmen entstanden an Orten, die den Charakter der Gemeinde abbilden sollen. Sichtbar wird die Kampagne schrittweise auf Plakaten, in gemeindeeigenen Publikationen und auf Social Media. Umgesetzt hat sie die Zürcher Agentur LoF*.

Inhaltlich positioniert sich Neuhausen als Standort mit kurzen Wegen, guter Erschliessung und Nähe zum Rheinfall. Dazu kommen laut Mitteilung hohe Lebensqualität, eine starke Identität, vielfältige Angebote, industrielle Geschichte und Raum für Entwicklung – eine Kombination aus urbaner Infrastruktur und naturnaher Lage, die im Zentrum der Botschaft steht. Gemeindepräsident Felix Tenger lässt sich in der Mitteilung mit den Worten zitieren, Neuhausen sei «einzigartig», man habe «den Rheinfall direkt vor der Haustür, die Natur im Rücken» und sei gleichzeitig «urban, gut erschlossen und vielseitig». Der Claim bringe diese Kombination «sehr treffend» zum Ausdruck: «selbstbewusst, offen und dynamisch». (pd/cbe)