F/E: Nicht alle haben dieselben Talente

Publiziert am 19.06.2024

Die FE Agentur lanciert eine Imagekampagne für Amag Retail mit den Botschaftern Charles Nguela und Bastian Baker. Die beiden Ambassadoren schlüpfen in die Rollen von professionellen Amag-Garagenmitarbeitern, heisst es in einer Mitteilung. Dabei werde ihr wahres künstlerisches Talent humorvoll vertauscht. Es resultiere frischer Content mit einer klaren Botschaft.

Die Kampagne soll das Image und die Reputation von Amag festigen und genauer auf Services und Dienstleistungen eingehen. «Wir verfolgten von Beginn an das Ziel, die Amag als kompetente und leidenschaftliche Partnerin rund um Mobilität zu positionieren – auf eine frische und humorvolle Art. Gemeinsam mit der Amag konnten wir so kreative Ideen rund um Charles und Bastian entwickeln, die Spass machen und trotzdem Qualität und Zuverlässigkeit signalisieren», wird Jonas Wittwer, Leiter Strategie und Kommunikation bei F/E, in der Mitteilung zitiert.

Dies bekräftigt auch Céline Högger, Event & Projekt Manager bei Amag: «Unsere beiden Ambassadoren Charles und Bastian stehen im Mittelpunkt der Kampagne und verkörpern unsere Werte auf eine charmante und humorvolle Weise. Die Geschichten passen zu uns, zu den beiden Botschaftern, unterhalten und informieren zugleich. Wir freuen uns enorm auf die Ausspielung der Kampagne.»

Talente sind verschieden

Die Hauptinhalte der Kampagne bestehen aus humorvollen Video-Storylines, in denen der Comedian und der Musiker als Garagisten in einer Amag-Werkstatt zu sehen sind und neue Talente ausprobieren – laut Mitteilung «mit mässigem, aber umso unterhaltsamerem Erfolg». Da bleibt auch die Amag besser bei ihrem Talent: Der Mobilität. Der Proofpoint wird mit eigenblendeten Google-Bewertungen gleich im Anschluss mitgeliefert und damit Qualität sowie Verlässlichkeit signalisiert.

Die Imagekampagne fokussiert organisch und paid auf maximale Reichweite, adaptiert unter anderem für Meta, YouTube und TikTok. Die weiterführende Geschichte auf der Landingpage schlägt die Brücke zwischen Image- und Produktkommunikation und fokussiert auf zwei spezifische Customer Journeys. Einerseits zielt die weitergeführte Kampagnenbotschaft auf Produktinformationen zur Kundenbindung ab, während eine zweite Route sich auf das Recruiting neuer Talente konzentriert.

Die Kampagne ist seit Montag auf diversen Kanälen von Amag Retail zu sehen. (pd/cbe)