In der neuen Kampagne für das medizinische Mehrkammer-Reinigungssystem WD 390 von Belimed wird dramatisiert, dass die Reinigungsanlage über sehr viel Kapazität verfügt und deshalb Platz für unzählige medizinische Werkzeuge bietet. Freundliche Grüsse hat dazu einen Film und eine Anzeige kreiert und umgesetzt, wie es in der Mitteilung heisst.

Belimed ist ein führender Anbieter für Produkt- und Servicelösungen zur Sterilisation, Desinfektion und Reinigung von medizinischen und chirurgischen Instrumenten. In einer Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte (AEMP) in einem Spital geht es immer um Kapazitätserweiterungen, Effizienz, Zuverlässigkeit und selbstverständlich um absolute Sauberkeit – und zwar oft auf engstem Raum.

Die Belimed WD 390 Mehrkammer-Reinigungs-Desinfektionsanlage bietet genau das: nämlich modulare Reinigungslösungen bei gleichem Platzbedarf. Die Mehrkammer-Anlage kann individuell konfiguriert werden und erfüllt so die Kapazitätsbedürfnisse der Spitäler, wie es in der Mitteilung weiter heiss.

In der neuen Kampagne für Belimed zeigt dies Freundliche Grüsse mit einer Fülle von medizinischen Werkzeugen wie Nierenschalen, Scheren, Pinzetten, Messern und anderen Gegenständen, die alle in der Reinigungskammer Platz finden. Das Konzept wird als Anzeige und in einem Film umgesetzt und richtet sich an Spitäler und AEMP-Einrichtungen.

Verantwortlich bei Belimed: Beat Meier (Head of Global Marketing & Communication), Lisa Nohl (Marketingassistentin); verantwortlich bei Freundliche Grüsse: Pascal Deville, Marion Schwager, Samuel Textor (Gesamtverantwortung), Norihito Iida (Creative and Art Direction), David Elmiger (Text / Konzept), Eva Brun, Andrea Aegerter (Beratung); Spacebar: Humberto Rapelli (3D Visualisierung und Animation), Lorenz Wahl (Bildbearbeitung). (pd/wid)