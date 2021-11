«Jede Woche der Zeit voraus», so lautet der neue Claim der Wochenzeitung WOZ. Er bringt auf den Punkt, was die WOZ seit jeher auszeichnet. Zum einen die aussergewöhnlich hohe journalistische Qualität und zum anderen das feine Gespür für gesellschaftlich relevante Themen, lange bevor diese im Mainstream angekommen sind. Nicht umsonst weist die grösste linke und unabhängige Wochenzeitung der Schweiz in der Vergleichsgruppe des Medienqualitätsrankings 2020 den höchsten Wert in der Berichterstattungsqualität auf, heisst es in einer Mitteilung.

Auch in der Kampagne zum 40-jährigen Jubiläum gehte es folgerichtig um die Fortschrittlichkeit der WOZ. Mit augenzwinkernden Headlines werde deutlich gemacht, dass die WOZ gesellschaftliche und politische Themen seit jeher frühzeitig erkenne und behandle – und damit stets der Zeit voraus sei. Der neue Claim ist somit der perfekte Abbinder, heisst es.

Die Kampagne läuft ab Montag, 15. November. Dabei kommen Digital-out-of-Home-Plakate, Hängekartons im ÖV, Kinodias sowie Inserate in einigen Printtiteln wie der NZZ, «Le Monde diplomatique» und in weiteren Medien zum Einsatz. Flankiert werden diese Medien von einer Social-Media-Massnahme.

Verantwortlich bei WOZ: Claudia Gillardon, Camille Roseau, Ugur Gültekin; verantwortlich bei Publicis Zürich: Soeren Schroeder (Creative Director), Cosima Pereira-Koester (Art Director), David Voges (Senior Copywriter), Flurin Hardt (Senior Account Director), Judith Schnigula (Account Director); verantwortlich bei Publicis Media: Silja Achermann (Senior Account Manager), Noor Morad-Yazbeck (Senior Print/OOH Manager); Team Prodigious: PrePress, Litho, Bildbearbeitung, Motion, Realisations- und Produktionsberatung. (pd/cbe)