Publiziert am 27.05.2025

Die Creative Days des Art Directors Club Switzerland kehren zurück: Am Donnerstag, 12. Juni 2025, verwandelt sich die Location Signature am Bahnhofquai in Zürich in eine Bühne für die Kreativbranche. Unter dem diesjährigen Motto «Orchestra of Wizards» haben die Kuratoren Diego, Nora und Lionel Baldenweg von Great Garbo ein vielfältiges Programm zusammengestellt (persoenlich.com berichtete).

Den Auftakt macht um 9 Uhr Guido Heffels, Chief Creative bei Hornbach und Gründer von Heimat Berlin. In seiner Keynote «Aus dem Orchestergraben der Subkultur» plädiert er für mehr Mut in der Werbung und verrät, wo die besten Talente zu finden sind.

Ungewöhnliche Perspektiven verspricht Hennric Jokeit: Der Neuropsychologe und Fotograf erklärt um 9.45 Uhr anhand von Hirnscans, wie sich Angst und Unsicherheit auf die Kreativität auswirken – und wann sie produktiv genutzt werden kann.

Um 10.30 Uhr widmet sich Layla Keramat von Prophet dem Thema «Shaping Creative Intelligence». Die Designerin und Strategin zeigt auf, wie kreative Führungskräfte den durch KI entstandenen «discomfort gap» überbrücken können.

Praxisnahe Workshops und Panels

Das Programm verbindet Theorie mit Praxis: Andreas Dietrich, Chefredaktor von Blick Print, gibt in seinem Workshop «Schlag die Zeile!» Einblicke in die Kunst der Schlagzeilen-Kreation. Teilnehmende erfahren, wie bei einer der grössten Schweizer Medienmarken Headlines entstehen.

Mehrere Podiumsdiskussionen behandeln aktuelle Branchenthemen: ADC-Präsident Thomas Wildberger diskutiert über «Die harte Währung Kreativität», während ein Panel führender Schweizer Werbemusik-Firmen die Do's and Don'ts in der Musik für Werbung beleuchtet.

Von Dirigentin bis Komiker

Zu den weiteren Speakern gehören Dirigentin Lena-Lisa Wüstendörfer, die aufzeigt, wie aus Solisten Orchestermitglieder werden, und Jo Marie Farwick, die in ihrer Keynote ehrlich über kreative Exzellenz spricht. Ein Humor-Panel mit Komiker Fabian Unteregger und Regisseurin Mirjam Fröhlich rundet das Programm ab.

Den Abschluss bildet ein Interview mit der schweizerisch-türkischen Modedesignerin Ezgi Cinar, deren Kreationen von Madonna bis Lady Gaga getragen werden. Sie gibt Einblicke in den internationalen Markenaufbau.

Die Creative Days 2025 finden bei Signature, Bahnhofquai 11, in Zürich statt. Das vollständige Programm sehen Sie hier. Weitere Informationen und Tickets unter adc.ch. Moderiert wird der Tag von Eva Pauline Bossow, Unternehmerin und Beraterin mit Fokus auf Kreativwirtschaft und Innovation. (pd/cbe)