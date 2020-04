Am Montag hätte in Zürich das Sechseläuten stattfinden sollen. Leider fällt der traditionelle Grossanlass dieses Jahr dem Coronavirus zum Opfer. Der einzige, der sich darüber freuen dürfte, ist der Böögg, der verschont bleibt, schreibt die Agentur Ruf Lanz in einer Mitteilung. Er geniesse Zürich darum ganz entspannt im Tram.









Das aktuelle VBZ-Sujet erscheint am Montag ganzseitig in 20 Minuten sowie auf Facebook, Twitter und Instagram. Im Text verweisen die VBZ darauf, dass sie sich auf die Zeit freuen, wenn in Zürich wieder Volksfeste, Festivals, Konzerte und Partys stattfinden können. Und sie die Menschen pünktlich hinbringen dürfen. Bis dahin gelte es jedoch, nicht mit dem Feuer zu spielen und die BAG-Regeln auch in Tram und Bus einzuhalten.

Verantwortlich bei den VBZ: Jörg Buckmann (Leiter Unternehmenskommunikation a.i.), Sherin Varghese (Junior Projektleiterin Unternehmenskommunikation) Verantwortlich bei Ruf Lanz: Markus Ruf, Danielle Lanz (Creative Direction), Mario Moosbrugger (Art Direction), Markus Ruf (Text), Armin Arnold (DTP), Miro Poffa (Beratung) (pd/wid)