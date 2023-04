Seit Anfang des Jahres betreuen die beiden Agenturen Prodigious und Saatchi & Saatchi den Kunden Opel Schweiz. Nun wurde die erste grosse Kampagne lanciert, die das Sondermodell Opel «Corsa Now» bewirbt. Verantwortlich für die Kreation ist Saatchi & Saatchi, während Prodigious die gesamte Umsetzung der 360-Grad-Kampagne orchestriert und realisiert, wie es in einer Mitteilung heisst.

Im Zentrum der Kommunikation stehen die sofort erhältlichen Opel-«Corsa Now»-Sondermodelle. Diese sind laut Mitteilung «zu einem Vorzugsleasingzins beim Opel-Partner verfügbar». Und genau diese spontane Verfügbarkeit sei auch der kreative Kern der Kampagne: Unter dem Motto «Manche Dinge dauern ewig. Andere nicht.» werden mit einem Augenzwinkern allgemein bekannte Situationen aus dem Alltag aufgegriffen, in denen man ewig auf etwas warten muss. Diese werden kontrastiert mit der sofortigen Verfügbarkeit des Opel-Sondermodells «Corsa Now», was ein «unglaublicher Wettbewerbsvorteil mit sich bringt», wird Susan Baumgartner Halder, Client Lead Opel bei Prodigious, zitiert.

«In Zeiten von Lieferengpässe und Wartezeiten bei vielen Produkten bringt die Kampagne den Benefit der direkten Verfügbarkeit klar auf den Punkt. Gleichzeitig ist sie nah an der Lebenswelt der Zielgruppe, die sich perfekt in die gezeigten Situationen hineinversetzen kann», erläutert Sören Schröder, Kreativgeschäftsführer von Saatchi & Saatchi Zürich, den zentralen Kampagnengedanken. Demnach zeige auch das Keyvisual den Opel «Corsa Now» in einem Setting, das vielen nahezu täglich begegnet: «schnell» noch einen «Coffee-to-go» vor der Arbeit holen.

Auf Social Media und in Display Ads werden weitere Alltagssituationen humorvoll aufgegriffen – unter anderem das Warten vor der Microwelle, der Aufbau von Möbeln und lange Ladezeiten von digitalen Inhalten.

Die Radiospots thematisieren ebenfalls typische Situationen, die länger dauern als einem lieb ist, wie zum Beispiel der unvermeidliche Anruf bei einer Telefon-Hotline.



Eine zentrale Idee, zahlreiche Touchpoints

Der «Corsa Now»-Auftritt ist als 360-Grad-Kampagne konzipiert und wird über eine Vielzahl von Online- und Offline-Touchpoints ausgespielt, unter anderem in regionalen Tageszeitungen mit Opel-Partner-Integration in rund 125 Versionen – «mit dieser Einsatzstrategie bieten wir allen Opel Partner eine grosszügige Visibilität», meint Christina Jaldón, Marketingleiterin von Opel. Weiter wird der Kampagnengedanke in Radio, Social, Digital, Brandingdays und unzähligen Händlerwerbemitteln ausgespielt.

