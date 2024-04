Zwei der vier Filme legen das Augenmerk auf die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei den «Berner Wanderwegen», die sich um die Instandhaltung und die Beschilderung entlang der über 10'000 km Wanderwege kümmern. Ihr Engagement bilde das Rückgrat des Vereins und trage wesentlich zu einem unvergesslichen Wandererlebnis in der Tourismusregion bei, heisst es in einer Medienmitteilung.

In einem weiteren Film geht es um das Wandererlebnis an sich. Von der Spiezer Bucht aus macht sich ein Paar auf die Wanderung, um die Berner Wanderwege zu erkunden und eine Etappe der ViaBerna zu absolvieren, der Weitwanderweg vom Jura bis in die Alpen. Der Film bietet auch Einblicke in die Berner Wanderwege und das online Planungstool «Wanderplaner».

Der vierte Film ist eine Zusammenfassung, welcher die Themen der anderen drei Filme in sich vereint und

auf Messen und Events mit Texteinblendern ausgestrahlt wird. Alle Filme werden aktuell über die eigenen Kanäle und die Website des Vereins distribuiert.

Zusammen mit der Agentur Egger AG hat Maybaum Film das Konzept zu der Filmserie erarbeitet und umgesetzt.

Verantwortliche bei «Berner Wanderwege»: Claudia Zbinden (Leiterin Marketing & Kommunikation); verantwortliche bei Egger AG: Barbara Jenni (Leitung Kreation); verantwortlich bei Maybaum Film: Laurent Ulrich (Managing Director); Produktion: Maybaum Film; Produzent & Regie: Benjamin Katulu; Kamera & Schnitt: Nikolas Reigel; Sounddesign/Mastering: Tim Zumstein. (pd/nil)