Toyota gnadenlos ehrlich

Wer braucht eigentlich einen SUV? Toyota Schweiz setzt in seiner neuen Imagekampagne auf viel Humor. Weil der Claim «No more boring Cars» Programm werden soll, nimmt sich der Automobilhersteller in der neuen Kampagne selber auf die Schippe.