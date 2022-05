D&AD Awards: On hat in London einen guten Lauf

Der Kreativwettbewerb D&AD aus London hat am Dienstag die Shortlist für die diesjährigen Awards in allen Kategorien bekannt gegeben. 1362 Beiträge kamen auf die Shortlist, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Zahl der Anmeldungen für die Awards 2022 übertreffe die Zahl der Anmeldungen aus der Zeit vor der Pandemie. Fünf Schweizer Arbeiten haben es mit insgesamt sieben Shortlist-Platzierungen ebenfalls in die engere Auswahl geschafft.

Der Laufschuhhersteller On schafft es gleich fünf Mal auf die Shortlist. Drei Nominierungen gibt es für die Arbeit «Cloudneo» in den Kategorien «Future Impact / Upstream Innovation», «Future Impact / Design» und «Product Design / Prototypes»:



Einen weiteren Shortlist-Platz holt On für den Dokfilm «Untethered» in der Kategorie «Cinematography / Documentaries»:



Die fünfte Shortlist-Platzierung gibt es schliesslich für die zehnminütige On-Dokumentation «Black Ice»:



Auch «No Drama» mit Roger Federer und Robert De Niro hat die Chance auf einen weiteren Preis. Der Film von Wirz für Schweiz Tourismus ist nominiert in der Kategorie «Film / Social Commercials Over 30 Seconds»:



Und schliesslich landet die Agentur Family aus Uster mit der Kampagne «Don't Risk Bad Gifts» für Geschenkidee.ch auf der Shortlist, dies in der Rubrik «Casting / Film».



Alle 1362 Arbeiten, die in die engere Wahl kamen, sind auf der D&AD-Website zu sehen. Die Gewinner werden in zwei virtuellen Zeremonien am 25. und 26. Mai bekanntgegeben. (cbe)