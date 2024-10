Wie das Unternehmen mitteilt, werden über 50 verschiedene Werbemotive in 42 Sprachen ausgespielt – von Äthiopisch über Farsi bis zur Sprache der Roma.

Die Kampagne verbindet kulturspezifische Aspekte mit Produkten aus dem mittlerweile 7,4 Millionen Artikel umfassenden Sortiment. Jedes Sujet wurde in der jeweiligen Landessprache und Schrift gestaltet. Bei der Entwicklung arbeitete Galaxus mehrere Wochen mit Linguisten des Übersetzungsdienstleisters Supertext sowie weiteren Kulturexperten zusammen.Die Werbemotive sind bis zum 10. November in der Deutsch- und Westschweiz auf Plakaten, digitalen Werbeflächen und in Online-Medien zu sehen. Mit der Kampagne unterstreicht der Online-Händler seinen Anspruch, «fast alles für fast jede*n» anzubieten.Zu sehen ist die Kampagne in der Deutsch- und Westschweiz bis 10. November auf Plakaten, E-Boards und weiteren DOOH-Medien, als Inserate sowie online in Form von Display Ads und Social Ads. (pd/nil)