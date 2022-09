Agentur Koch: Online-Hypothek zum Selbermachen

Mit myhypo.ch wurde für das Angebot eine moderne, aussagekräftige Marke geschaffen. Dank klarer Online-First-Strategie haben die Verantwortlichen bei der Thurgauer Kantonalbank die Grundlage für den frischen, unkomplizierten Brand gelegt. «Einfach, schnell und günstig» beschreibt auf eingängige Art und Weise, wo die Produktevorteile von myhypo.ch liegen. «Was unsere Online-Hypothek ausmacht, sollte sich auch im Markennamen und im Erscheinungsbild widerspiegeln. Das ist unserer Ansicht nach sehr passend gelungen», wird Claudio De Biasio, Leiter Marktkommunikation der Thurgauer Kantonalbank, in einer Mitteilung zitiert.

Thema: Selbermachen im Mittelpunkt

Das Produkt und die dazu entwickelte Kampagne regen zum Selbermachen an. Der moderne Hypothekenkunde kann seine Anfrage und seinen Antrag online von A bis Z selbst erstellen und unabhängig von Filialöffnungszeiten einreichen. Die Bank überprüft anschliessend die Angaben und sendet die Vertragsunterlagen zur Unterschrift dem Kunden per Post zu. Das «Selbermachen» ist denn auch visuelles Zentrum der Kommunikation.

«Wir wollen uns differenzieren mit einem Auftritt, der speziell jene Leute anspricht, welche die Dinge gerne selbst in die Hand nehmen – die Selbermacher», so Claudio De Biasio weiter. So ist die Selfmade-Bildwelt mit den passenden Botschaften entstanden. Sie richtet sich an eine primär männliche Zielgruppe von myhypo.ch, welche auch in Sachen Finanzen autonom unterwegs ist.

Verstärkt Online

Der Hauptteil der Kampagne wird sich online abspielen, um potenziellen Kunden die Möglichkeit zu geben, direkt mit wenigen Klicks die aktuellen Konditionen abzufragen und möglichst einfach einen Antrag zu erstellen. Mit Video- und Engagement-Ads sowie Bannern wird das Angebot auf Social Media und Display-Netzwerken gezielt beworben. Weiter wird die Einführung des neuen Online-Angebotes der Thurgauer Kantonalbank mit Plakaten an Bahnhöfen in Ballungszentren, Anzeigen in der Fachpresse sowie seit dem 22. August auch mit dem Sponsoring von SRF-Meteo im TV begleitet.



TV-Billboard:



Social Media Ad:



Erklärfilm:



Verantwortlich bei der Thurgauer Kantonalbank: Marcel Stauch, Leiter Geschäftsbereich Services (Auftraggeber), Claudio De Biasio, Leiter Marktkommunikation, Marco Wenger, Leiter Branding, Renato Vettori, Senior Spezialist Branding; verantwortliche Agentur: agenturkoch.ch. (pd/cbe)