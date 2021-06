In der Kampagne dreht sich alles um den Ping-Pong-Tisch im Digitec-Branding, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Die verschiedenen Spielarten visualisieren die Vorteile des Abos. «Digitec connect» bietet mit der «Family + Friends»-Option die Möglichkeit, bis zu vier Freunde in ein Abonnement zu integrieren – ein Rundlauf um den Ping-Pong-Tisch entsteht.

«Bei der 5G-Option wird profimässig schnell gespielt. Mit der MultiSIM-Option können die Kundinnen mehrere Geräte mit einem Abo nutzen – ein gekonntes Spiel mit zwei Schlägern», so die Mitteilung.

Die Kampagne wird ab dem 7. Juni 2021 in der Deutsch- und Westschweiz über diverse Online-Kanäle wie Youtube, Twitch, Instagram oder Snapchat ausgespielt.

