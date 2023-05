Die Kommunikationsagentur Studio Thom Pfister hat eine Lancierungskampagne für die neue Schweizer Crowdinvesting-Plattform Oomnium entwickelt, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Plattform ermöglicht Personen mit Wohnsitz in der Schweiz in Unternehmen zu investieren, denen ökologische, soziale und gesellschaftliche Ziele ebenso wichtig sind wie eine finanzielle Rendite. Auf der Plattform können Schweizer Start-ups und KMU ihre Wachstumsfinanzierung mit einer Vielzahl von Investorinnen und Investoren realisieren.

Studio Thom Pfister entwickelte gemäss Mitteilung den visuellen Auftritt der Lancierungskampagne sowie das Bildkonzept des Mitarbeitenden-Shootings für Website und Social-Media-Kommunikation. Ungewöhnlich inszenierte Objekte sollten für unkonventionelle und aufmerksamkeitsstarke Kampagnenbilder sorgen, heisst es.

In Kombination mit der Headline «Kiss my Assets» bringe es das Selbstverständnis von Oomnium auf eine ironische Art auf den Punkt, heisst es weiter: «Venture Crowd Capital» ist ihre progressive Antwort auf eine Finanzwelt, die getrieben ist von Gewinnmaximierung und hohen Renditen.

Inszeniert wurden die Bilder von dem Fotografen Dan Cermak. Seine Fotografien sind nicht zuletzt bekannt für ihren charakteristischen Sinn für Humor. Die vier statischen und animierten Sujets stehen symbolisch für die vier Start-ups, ElleXX, Nanimale, Parkn’Sleep und Yamo, die mit dem Onlinegang von Oomnium ein Crowdinvesting durchführen.

Verantwortlich bei der Oomnium: Ina Bernhardt, Laura Zwyssig, Leandro Davies, Marc Rinderknecht, Matthias Saner, Rea Eggli; verantwortlich bei Studio Thom Pfister: Thom Pfister (Creative Director, Idee/Konzept), Roland Zenger (Art Director), Noemi Buenzli (Graphic Design, Animation); Fotografie: Dan Cermak; Text: Rod Kommunikation, Andy Lusti, Susen Gehle. (pd/yk)