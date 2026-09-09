Pas Mal: Ovo bekommt eine eigene Serie

Statt das Festival-Sponsoring von Ovomaltine wie bisher in Einzelbeiträgen abzubilden, entwickelte Pas Mal für die Wander-Marke eine 15-teilige Videoserie: Sie folgt den Figuren Jan und Ruth, gespielt von Jan Löning und Nathalie Trachsel, die mit einem Airstream zu Festivals wie dem Greenfield, dem Heitere Openair und dem Openair Gampel reisen. Eingebaut sind wiederkehrende Gags, unter anderem um die Orientierungsschwäche der Jan-Figur, sowie ein Cameo-Auftritt des Rappers Jule X am Heitere.
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Zur Reichweite heisst es: Organisch und via Ad-Ausspielung seien rund 4,6 Millionen Views und über 14 Millionen Impressionen erzielt worden. Unabhängig überprüfbar sind diese Zahlen nicht.
Credits
Verantwortlich bei Wander: Nina Romang (Brand Managerin), Lena Cina (Brand Managerin), Migana Paramsothinathan (Digital Managerin), Christof Stulz (Marketing Manager); verantwortlich bei Pas Mal: Jonas Bayona (Creative Direction), Valérie Gantenbein (Account Direction), Nicole Michel (Storytelling), Noah Nüssli (Storytelling und Social Video Production), Julia Suter (Projektleitung); Cast: Nathalie Trachsel als Ruth; Jan Löning als Jan.