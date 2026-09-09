Pas Mal: Ovo bekommt eine eigene Serie

Publiziert am 09.09.2026

Statt das Festival-Sponsoring von Ovomaltine wie bisher in Einzelbeiträgen abzubilden, entwickelte Pas Mal für die Wander-Marke eine 15-teilige Videoserie: Sie folgt den Figuren Jan und Ruth, gespielt von Jan Löning und Nathalie Trachsel, die mit einem Airstream zu Festivals wie dem Greenfield, dem Heitere Openair und dem Openair Gampel reisen. Eingebaut sind wiederkehrende Gags, unter anderem um die Orientierungsschwäche der Jan-Figur, sowie ein Cameo-Auftritt des Rappers Jule X am Heitere.

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Zur Reichweite heisst es: Organisch und via Ad-Ausspielung seien rund 4,6 Millionen Views und über 14 Millionen Impressionen erzielt worden. Unabhängig überprüfbar sind diese Zahlen nicht.

Nina Romang, Brand Managerin bei Ovomaltine, lässt sich in der Mitteilung zum «Zusammenspiel aus Chaos und Erfahrung» der beiden Figuren zitieren. Noah Nüssli, bei Pas Mal für Storytelling und Produktion zuständig, ordnet den episodischen Aufbau als Mittel ein, um aus Sponsoring-Kommunikation «eine Serie, die man verfolgen will» zu machen – «auch wenn allen klar ist, dass eine Marke dahinter steht», so Nüssli.

Die Geschichte von Jan und Ruth soll laut Ansage im Herbst weitergehen, mit einem Besuch im höchstgelegenen Ovo-Shop der Welt. Konzipiert und umgesetzt wurde die Kampagne von Pas Mal in Zusammenarbeit mit Ovomaltine und Creatorinnen und Creatoren. (pd/cbe)