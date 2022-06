Die CSS betreut im Bereich Krankenversicherungen rund 1,6 Millionen Kunden – und ist damit die Nummer eins der Branche. Doch das die CSS auch Versicherungen für alle anderen Lebensbereiche anbietet, ist wenig bekannt. Um das ungenutzte Potenzial für Cross-Selling voll auszuschöpfen, möchte die CSS ihre Sachversicherungen mit einer dezidierten Kampagne bekannter machen.

Gesagt, getan: Doch statt einfach nur Inhalt und Umfang der Sachversicherungen zu bewerben, dreht die Kampagne den Spiess um – und führt zuerst einmal aus, was die Versicherungen alles nicht abdecken, heisst es in einer Mitteilung. Auf humorvolle Art würden so der Einrichtungsgeschmack der Kunden, ihre Arbeitshaltung oder auch die Abenteuerlust und vergangene Kindheitsträume überspitzt pointiert.

Die kreative Kampagne nutzt alle performanten digitalen Kommunikationskanäle wie dynamische Display-Ads, Social Media, Google Search und Google Discovery und unterteilt sich anhand des Performance-Funnels in einen Awareness-Layer, der die Sachversicherungen der CSS kommuniziert, sowie einen Performance-Layer, der effektive Abschlüsse generiert.

Der Look kommt in gewohnter CSS-Visualität daher: Alle Werbemittel wurden im charakteristischen Floating Design entwickelt. Raffinierte Cinemagraph-Effekte verwandeln die statischen Sujets durch aufwendige Postproduction in lebendige Videoloops und sorgen so für noch mehr Aufmerksamkeit. Für Display-Werbemittel werden die Loops in einzelne Sprites zerlegt. Das ermöglicht noch schnellere Ladezeiten, einen deutlich besseren Bildfluss und den Verzicht auf die kostspielige HTML-Videokomponente.

Für Idee und Kreation der einzelnen Werbemittel zeichnet Notch verantwortlich, die Produktion übernahm die Schwesteragentur Prodigious. Die Kampagne startete am 9. Mai 2022 in der Schweiz.

Verantwortlich bei CSS: Stefanie Bucher, Marcel Engelberger; verantwortlich für Strategie und Kreation: Notch; verantwortlich für Werbemittelproduktion: Prodigious; Media: Webrepublic, Hutter Consult. (pd/cbe)