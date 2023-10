Migros: Personalisierte Clips auf Werbescreens

Wenn ein junger Mann im Säntispark auf einer der zahlreichen digitalen Plakatflächen eine Werbung sieht, die ihn anspricht, dann ist das nicht mehr nur Zufall. Die Migros Ostschweiz setzt auf eine Technologie, die den Menschenstrom scannt und die Anzeigen auf den Screens entsprechend der Person ausspielt, die davor steht. Darüber berichtet der Tages-Anzeiger. Geschlecht und Alter der Passanten würden analysiert, schreibt die Zeitung.

«Weder Hautfarbe noch Gesicht»

Die Nutzung und Auswertung der erhobenen Personendaten erfolge nach Vorgaben der Datenschutzgesetzgebung, heisst es weiter. «Unsere Sensoren nutzen weder Hautfarbe noch Gesicht, sondern nur Merkmale wie Ohren und Nase zur Altersbestimmung», schreibt Displayactive.ch auf ihrer Website. Die Firma aus Herisau vermarktet die intelligenten Werbestelen. Die Technologie stammt vom Ad-Tech Start-up Advertima aus St. Gallen.

Schon länger stünden solche Bildschirme von Advertima in Spar-Filialen und in Toppharm-Apotheken, schreibt der Tages-Anzeiger. Nur sei das bisher nicht wahrgenommen worden in der Öffentlichkeit. (nil)