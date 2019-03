Plan.Net Suisse: Philipp Sauber verlässt die Digitalagentur

Philipp Sauber verlässt die Digitalagentur Plan.Net Suisse auf eigenen Wunsch und tritt per Ende März 2019 vollständig aus dem Unternehmen aus. Dies heisst es in einer Mitteilung vom Dienstagnachmittag.

«Nach insgesamt 16 Jahren als Partner und Geschäftsführer wird es für mich Zeit, neue unternehmerische Herausforderungen anzugehen», wird Sauber in der Mitteilung dazu zitiert. Seine Aufgaben übergibt er zum Ende des Monats an das Managementteam, welches das Unternehmen in den vergangenen zwei Jahren vorangebracht hat.

Die Plan.Net Suisse beschäftigt rund 40 Mitarbeitende und bietet alle Disziplinen der digitalen Kommunikation an. (pd/wid)