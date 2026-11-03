Freundliche Grüsse: Socken als Dankeschön für neue Mitglieder

Publiziert am 03.11.2026

Entwickelt hat die Kampagne die Agentur Freundliche Grüsse. Sie steht unter dem Motto «Du musst nicht Sport machen, um den Schweizer Sport mitzutragen». Wer der Sporthilfe beitritt, erhält ein Paar Sporthilfe-Socken. Diese sollen die Unterstützung des Schweizer Sportnachwuchses im Alltag sichtbar machen, heisst es in der Mitteilung.

Die Sujets und Videos zeigen drei Figuren in Alltagssituationen: eine ältere Frau beim Stricken, einen Geschäftsmann im Anzug und einen jungen Vater im Schwimmbad. Alle tragen die Socken. Sie sollen laut Mitteilung zeigen, dass man den Schweizer Sport auch ohne eigene sportliche Aktivität unterstützen kann.

Ausgespielt wird die Kampagne über Social Media, Display-Werbung, E-Mail-Marketing und Direct Mailings. Zudem setzt die Stiftung auf die geförderten Athletinnen und Athleten. Diese sollen über Reels, Posts und Stories auf ihren eigenen Kanälen für die Nachwuchsförderung werben.

Nach eigenen Angaben unterstützt die Sporthilfe jährlich rund 1300 Sporttalente finanziell. Wie viele Mitglieder sie derzeit zählt und wie viele sie mit der Kampagne gewinnen will, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Auch zur Höhe des Mitgliederbeitrags macht sie keine Angaben. (pd/cbe)