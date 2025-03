Werber des Jahres: Philipp Skrabal holt sich den Egon

Publiziert am 20.03.2025

Philipp Skrabal, Chief Creative Officer, Partner und Management-Board-Mitglied bei Team Farner, wurde am Donnerstagabend zum «Werber des Jahres» 2025 ausgezeichnet. Die Entscheidung fiel durch ein kombiniertes Voting von Fachjury und Community.

Der Preis wurde während einer Veranstaltung im Restaurant Razzia in Zürich von der Vorjahressiegerin Andrea Bison (Thjnk Zürich) überreicht. Skrabal setzte sich gegen Gordon Nemitz (Chief Strategy Officer, Thjnk Zürich) und Lorenz Clormann (Executive Creative Director, Wirz) durch. Es ist bereits seine vierte Nomination für diese Auszeichnung der Schweizer Kommunikationsbranche, wie es in einer Mitteilung heisst.

In ihrer Ansprache vor über 100 geladenen Gästen betonte Bison: «An die Kreativität, an den Mut, neue Wege zu gehen, und an die Verantwortung, die wir alle tragen, wenn wir die Geschichten erzählen, die unsere Welt prägen. Philipp Skrabal hat über Jahre hinweg bewiesen, dass Kreativität keine Frage des Budgets ist, sondern der Haltung. Gute Werbung verkauft nicht nur, sie hat auch etwas zu sagen.»

Gestartet als Graffiti-Künstler

Seine Karriere begann Skrabal als Graffiti-Künstler. Nach Stationen bei Publicis, Advico Young & Rubicam und Wirz prägt er seit über einem Jahrzehnt die kreative Ausrichtung von Farner. Die Agentur gewann 2024 das Schweizer Kreativranking.

Unter seiner Leitung entstanden Kampagnen für SBB, Arosa Tourismus, Greenpeace und den Nationalrat Islam Alijaj. Seine Arbeiten wurden mit zwei Cannes Lions ausgezeichnet. Skrabal engagiert sich als Vizepräsident des Art Directors Club Switzerland, als Schulrat der Ad School sowie als Mitglied des ADC Europe und des Creative Club Austria.

Der vom Fachmagazin M&K verliehene Titel «Werber:in des Jahres» wird seit 1977 vergeben. Seit 2001 erhalten die Preisträger den «Egon», gestaltet vom Zürcher Künstler Max Grüter. Die finale Entscheidung wurde zu je 50 Prozent durch ein Newsletter-Voting und durch die Fachjury getroffen. (pd/cbe)