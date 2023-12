WebStages: Pinguinen ein Festmahl schenken

Der Aufhänger der Kampagne: Mit einer Spende kann man einem Pinguin, einer Robbe oder einem Finnwal symbolisch ein Festmahl spenden, heisst es in einer Mitteilung. Mit den Spende-Einnahmen wird die Antarctic Defense Kampagne mitfinanziert – die sich dafür einsetzt, dass die Krill-Supertrawler den Tieren in der Antarktis die Nahrungsgrundlage nicht wegfischen.

Franziska Paukert, Kommunikationsverantwortliche bei Sea Shepherd Switzerland erklärt: «Hier in der Schweiz vergessen wir schnell, wie wichtig die Meere für uns sind, und übersehen, dass unser Konsum zu ihrer Zerstörung beiträgt. Es gibt viele krillhaltige Produkte in Schweizer Geschäften, deren Herstellung das Ökosystem der Antarktis gefährdet. Die erzielten Spendeneinnahmen fliessen direkt in unsere nächste Kampagne: Anfang 2024 fahren wir mit unserem Schiff Allankay in die Antarktis, um ihre schonungslose Ausbeutung durch Krill-Supertrawler aufzuzeigen.»

Die Spenderinnen und Spender erhaltenen eine Schenkungsurkunde mit dem gewählten Tier. Im Januar folgt zudem eine persönliche Videobotschaft der Sea Shepherd Crew direkt aus der Antarktis.

«Jedes Jahr unterstützen wir mit der Agentur ein wohltätiges Projekt. In diesem Jahr konnten wir gleich von Anfang an bei der Konzeption mitanpacken und mit Sea Shepherds Mission in der Antarktika perfekt den Bogen zu einer Weihnachtskampagne spannen. Ziel war es mit dem symbolischen Festmahl – trotz dem traurigen Thema – eine positive Nachricht zu verbreiten und so auch Menschen zu erreichen, die bis anhin noch nicht von Sea Shepherd gehört hatten.», erklärt Tanja Herrmann, Geschäftsführerin von WebStages.

Auf den Aufruf der Influencer-Marketing Agentur WebStages meldeten sich dreizehn Influencerinnen und Influencer aus den Bereichen Nachhaltigkeit, Food, Family und Travel. Sie alle erstellten Storys, Karussell -Posts und Reels, in denen sie passend zu ihrem Thema auf das Problem in der Antarktis aufmerksam machten.

Aus Netflix-Doku bekannt

Viele Tiere in der Antarktis sind zunehmend unterernährt und können die weiten Strecken zu ihren Brutplätzen teilweise nicht mehr bewältigen oder erleiden Brutausfälle. Forscher vermuten einen starken Zusammenhang zwischen der Krillfischerei in der Antarktis und einem deutlichen Rückgang der Schwangerschaften bei Finnwalen, Gewichtsverlusten bei Pelzrobben und dem Rückgang der Population von Zügelpinguinen.

Sea Shepherd, eine globale NGO, bekannt aus der Netflix-Dokumentation Seaspiracy, setzt sich gegen die zerstörerischen Auswirkungen des globalen Fischfangs ein. Mit über 20 unabhängigen Ortsgruppen weltweit bewahrt die Organisation Lebensräume. Ihre Flotte von 12 Schiffen operiert von der Antarktis bis nach Afrika, um die Zerstörung der Ozeane zu stoppen und Ökosysteme nachhaltig zu schützen.

Verantwortlich bei WebStages: Tanja Herrmann (Konzeption & Strategie), Alexandra Zihlmann (Projektleitung); verantwortlich bei Sea Shepherd: Franziska Paukert (Kommunikationsverantwortliche), Joel Engler (Social Media) (pd/spo)