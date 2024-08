Publiziert am 20.08.2024

Biomed bietet verschiedene freiverkäufliche Magnesium-Produkte an. Aufgrund der Konkurrenzprodukte am Markt bedarf es einer klaren Differenzierung zu den Wettbewerbern, heisst es in der Mitteilung. Mit einer aufmerksamkeitsstarken Kampagne sorgt Ammarkt, die Kreativagentur aus St. Gallen, für eine gesteigerte Markenwahrnehmung an allen Touchpoints.

Die Kampagne konzentriert sich auf die Alltagstauglichkeit von Magnesium Biomed Nahrungsergänzungsmittel, schreibt die Agentur. Durch den Einsatz von Alltagssituationen wird die Bedeutung von Magnesium für das tägliche Wohlbefinden hervorgehoben. In den Fokus der Kampagne werden die Farbe Pink und die Bildsprache gestellt. Damit hebe Ammarkt das Unternehmen visuell von den Wettbewerbern ab und erhöhe gleichzeitig den Wiedererkennungswert der Produkte deutlich, heisst es weiter. (pd/wid)