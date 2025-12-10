Publiziert am 10.12.2025

Die Agentur Scholz & Friends Zürich hat den Pitch für die nationale Einführungskampagne der staatlich anerkannten elektronischen Identität (e-ID) gewonnen, teilt sie mit. Das Unternehmen wird das Bundesamt für Justiz (BJ) bei der Kommunikationsstrategie und kreativen Umsetzung unterstützen.

Die Kampagne soll die e-ID und die dazugehörige Swiyu-Wallet schweizweit bekannt machen. Sie richtet sich an die gesamte Bevölkerung und informiert über Funktion, Nutzen und Bedeutung der e-ID sowie des Swiyu-Ökosystems.

Scholz & Friends Zürich ist für Markenentwicklung, Kampagnenkreation, Content-Erstellung, Mediaplanung und Wirkungsmessung zuständig. Die Zusammenarbeit beginnt sofort mit einem interdisziplinären Team. (pd/spo)