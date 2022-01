Mit ihrer Basiskommunikation prägen die Schweizer Bäuerinnen und Bauern schon lange auch die Werbelandschaft der Schweiz. Um dies in Zukunft genauso zu tun, unterzog sich die Marke «Schweizer Bauern» im vergangenen Jahr einer strategischen Neuausrichtung, in dessen Zuge eine neue Partneragentur gesucht wurde. Auftraggeber sind der Schweizer Bauernverband SBV und der Landwirtschaftliche Informationsdienst LID.

In dem mehrstufigen Pitch hat sich nun die junge Kreativagentur Mona und Mateo durchgesetzt, wie diese in einer Mitteilung schreibt. «Die Anforderung an die teilnehmenden Agenturen waren hoch», wird Mäggy Stark, Projektleiterin Kommunikation beim Landwirtschaftlichen Informationsdienst LID, zitiert. «Mona und Mateo hat uns mit ihrem Verständnis für Markenaufbau und -führung überzeugt. Die Agentur sprudelt vor Ideen und setzt bei der Entwicklung der neuen Massnahmen auf enge Zusammenarbeit mit unserem Team. Ich freue mich sehr auf die gemeinsamen Projekte.»

Die neuen Massnahmen sind eine Weiterführung der früheren Imagekommunikation mit Schweizer Persönlichkeiten im Edelweisshemd und lösen die Kampagne «Von hier. Von Herzen ab», die noch bis Ende 2021 zum Einsatz kam.

Mona und Mateo zeichnet ab sofort für die Kampagne der Basiskommunikation und den Neuauftritt der Marke «Schweizer Bauern» auf allen Kanälen, sowie das Redesign der Website verantwortlich. Erste Arbeiten sind ab Frühling zu sehen. (pd/cbe)