Der Verband Schweizer Bettwarenfabriken (VSB) geht in seiner Kommunikation neue Wege. Zusammen mit der Marketingagentur Kommpass richtet der Verband seine Informationen künftig vermehrt auch an Endkunden. Dadurch will sich der VSB auch in der breiten Bevölkerung stärker als unabhängige Anlaufstelle für Fragen rund um Schweizer Bettwaren positionieren, heisst es in einer Mitteilung.

Neben den bestehenden Fachinformationen für Händler soll deshalb die digitale Präsenz des Verbands mittels gezielter Onlinekampagnen ausgebaut werden. Ziel ist es, den Konsumentinnen und Konsumenten die Qualität und die hohen Standards hochwertiger Schweizer Bettwaren näherzubringen.

«Soziale und andere Onlinemedien bieten uns die Chance, Interessierte genau zum Zeitpunkt der Meinungsbildung mit neutralen Fachinformationen zu versorgen», wird Markus Bührer, Mandatsleiter bei Kommpass, zitiert. Mit dieser Stossrichtung, die den definierten Zielen und dem verfügbaren Budget Rechnung trage, habe die Agentur den VSB-Vorstand überzeugt, der einen langfristigen Partner im Bereich der Kommunikation suchte.

Der Verband Schweizer Bettwarenfabriken umfasst die vier wichtigsten Schweizer Bettwarenhersteller, verfügt über ein Netzwerk von rund 2000 Händlern und definiert über das VSB-Label hohe Standards bezüglich Qualität, Herstellung, Tier- und Umweltschutz. Zudem dient er als unabhängige Informationsstelle für Händler und Endkunden.

Kommpass ist eine Marketing- und Kommunikationsagentur mit Büros in Zürich, Schaffhausen und Luzern. Das inhabergeführte Unternehmen vereint Fachleute aus den Bereichen Kommunikation, Online-Marketing, Design/Print und Webentwicklung sowie im strategischen Marketing. (pd/cbe)