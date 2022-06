Rod Kommunikation: Pitch um SOS-Kinderdorf Schweiz gewonnen

Rod hat den Pitch um die künftige Positionierung von SOS-Kinderdorf Schweiz auf den Ebenen Marke und Image gewonnen und unterstützt das Hilfswerk auch im Fundraising. Zudem übernimmt Rod die Medienarbeit in der Romandie, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.

«Rod hat uns im Pitch sowohl mit ihrer Kreatividee wie auch mit ihrem Verständnis für unsere Herausforderungen überzeugt. Wir freuen uns darauf, zusammen mit Rod neue kommunikative Wege zu gehen», wird Silvia Beyeler, Leiterin Marketing SOS-Kinderdorf Schweiz, zitiert.

SOS-Kinderdorf Schweiz betreibt Programme zur Unterstützung von Kindern und Familien in über 135 Ländern. Ziel ist es immer, Kindern ein behütetes Aufwachsen in einer Familie oder einer familienähnlichen Struktur zu ermöglichen und ihnen so die langfristige Entwicklung in ein stabiles Erwachsenenleben zu garantieren. (pd/cbe)