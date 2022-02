Im Dezember hat sich Thjnk Zürich in einem Pitchverfahren gegen die Mitbewerber durchsetzen können. Neben den ausgewiesenen Kompetenzen in den Bereichen Strategie, Kreation und datenbasierte Content-Generierung überzeugte Sunrise UPC der integrierte Ansatz der präsentierten Kommunikationslösung, wie es in einer Mitteilung heisst.

Durch den Zusammenschluss von Sunrise und UPC biete das neue Telekommunikations-Unternehmen «die einmalige Kombination des schweizweit führenden Gigabit-Glasfaser-Kabelnetzes mit einem weltweit besten Mobilfunknetz». Mit dieser Festnetz-Mobile-Konvergenz sei Sunrise UPC «der stärkste Herausforderer, der den Wettbewerb und die Innovation im Schweizer Markt vorantreibt». Diese neue Marktstellung erfolgreich in die Markenpositionierung des Sunrise-UPC-Marketings umzusetzen, wird die Hauptaufgabe von Thjnk Zürich sein, wie es weiter heisst. (pd/cbe)